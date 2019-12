Билли Айлиш выступит на первом вручении Apple Music Awards

Уже известно, что в трех номинациях победительницей стала Билли Айлиш. Она названа исполнителем года, композитором года (совместно с братом и соавтором Финнеасом О’Коннолом), а ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выбран "альбомом года".