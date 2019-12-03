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РИА Новости

Билли Айлиш выступит на первом вручении Apple Music Awards

16:50 03.12.2019
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© AP Photo / Invision / Scott RothАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Invision / Scott Roth
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Apple Music проведет первое вручение музыкальных премий "самым лучшим и ярким исполнителям", сообщает NME.
Уже известно, что в трех номинациях победительницей стала Билли Айлиш. Она названа исполнителем года, композитором года (совместно с братом и соавтором Финнеасом О’Коннолом), а ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выбран "альбомом года".
Айлиш выступит на награждении, которое состоится 4 декабря в Театре Стива Джобса рядом с офисом Apple в Калифорнии.
Певица Lizzo будет названа "прорывом года", а песней года будет объявлена композиция Old Town Road рэппера Lil Nas X.
"Вручение Apple Music Awards было задумано, чтобы отметить энергичность, креативность и увлеченность своим делом любимых исполнителей. Все они стали поводом для обсуждения, оказали влияние на культуру и вдохновили наших покупателей по всему миру. Мы очень рады устроить праздник в их честь", - рассказал президент Apple Music Оливер Шуссер.
Американская певица Билли Айлиш
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