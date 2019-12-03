Билли Айлиш выступит на первом вручении Apple Music Awards

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Apple Music проведет первое вручение музыкальных премий "самым лучшим и ярким исполнителям", сообщает NME.

Уже известно, что в трех номинациях победительницей стала Билли Айлиш. Она названа исполнителем года, композитором года (совместно с братом и соавтором Финнеасом О’Коннолом), а ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был выбран "альбомом года".

Айлиш выступит на награждении, которое состоится 4 декабря в Театре Стива Джобса рядом с офисом Apple в Калифорнии.

Певица Lizzo будет названа "прорывом года", а песней года будет объявлена композиция Old Town Road рэппера Lil Nas X.