Около 21 тысячи человек посетили выставку работ Андрея Стенина в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Около 21 тысячи человек посетили передвижную фотовыставку работ специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Около 21 тысячи человек посетили передвижную фотовыставку работ специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина , погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе , сообщила РИА Новости директор ГУП ЛНР "Луганский художественный музей" Лидия Борщенко.

В начале августа 2018 года экспозиция открылась в Луганске. Фотографии для нее были предоставлены РИА Новости, сама выставка прошла при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника . В экспозиции были представлены 27 фоторабот Стенина на тему конфликта в Донбассе, а также его портреты, сделанные другими авторами, и фотографии с места гибели.

"Передвижная фотовыставка фоторабот специального корреспондента "Россия Сегодня" Андрея Стенина прошла в восьми городах республики, ее посетили около 20,7 тысячи человек", - сообщила Борщенко.

На выставке были представлены работы, сделанные Стениным в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году. Директор музея уточнила, что работу передвижной фотовыставки обеспечивало министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР. Выставка завершила свою работу осенью 2019 года.