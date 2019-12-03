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РИА Новости

Около 21 тысячи человек посетили выставку работ Андрея Стенина в ЛНР

16:29 03.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в городе Стаханов в Луганской народной республике. 19 февраля 2019
Посетители на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в городе Стаханов в Луганской народной республике. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Около 21 тысячи человек посетили передвижную фотовыставку работ специального корреспондента МИА "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе, сообщила РИА Новости директор ГУП ЛНР "Луганский художественный музей" Лидия Борщенко.
В начале августа 2018 года экспозиция открылась в Луганске. Фотографии для нее были предоставлены РИА Новости, сама выставка прошла при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника. В экспозиции были представлены 27 фоторабот Стенина на тему конфликта в Донбассе, а также его портреты, сделанные другими авторами, и фотографии с места гибели.
"Передвижная фотовыставка фоторабот специального корреспондента "Россия Сегодня" Андрея Стенина прошла в восьми городах республики, ее посетили около 20,7 тысячи человек", - сообщила Борщенко.
На выставке были представлены работы, сделанные Стениным в Киеве во время активизации "майдана" в 2013 году, а также во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году. Директор музея уточнила, что работу передвижной фотовыставки обеспечивало министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР. Выставка завершила свою работу осенью 2019 года.
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В августе 2014 года Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРАндрей СтенинЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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