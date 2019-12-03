Новое спортсооружение открыто в Унцукульском районе Дагестана

Строительство спортивной площадки в селе Майданское было начато в 2017 году и завершено в намеченный срок. Площадь объекта составила почти тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как сообщил глава Минсельхоза РД Абзагир Гусейнов, помимо футбольного поля, в селе также проводится газ, строится ФАП. По новой госпрограмме комплексного обустройства сельских территорий уже через несколько лет в Майданском планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс.