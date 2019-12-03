Новое спортсооружение открыто в Унцукульском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Новая спортивная площадка открылась в Унцукульском районе Дагестана в рамках госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.
Строительство спортивной площадки в селе Майданское было начато в 2017 году и завершено в намеченный срок. Площадь объекта составила почти тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Под руководством главы Дагестана Владимира Абдуалиевича Васильева сегодня проводится большая работа по возрождению социально-культурной сферы республики, экономики Дагестана. Мы еженедельно открываем такие объекты, как сегодня. Разработана и с 2020 года вступает в силу соответствующая новая государственная программа. В Дагестане ее будет реализовывать наш Минсельхозпрод, который намерен построить очень много социально значимых объектов – школ, детских садов, спортивных площадок", – привели в пресс-службе слова зампреда правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова на открытии объекта.
Как сообщил глава Минсельхоза РД Абзагир Гусейнов, помимо футбольного поля, в селе также проводится газ, строится ФАП. По новой госпрограмме комплексного обустройства сельских территорий уже через несколько лет в Майданском планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс.