ЕК ждет ответ Кипра на запрос о лишении 26 человек "золотых" паспортов

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕК подтвердила, что направила властям Кипра запрос по программе предоставления "золотых" паспортов в обмен на инвестиции, а также относительно намерений отозвать документы у 26 человек, запрос по этой же теме получила Мальта , сообщил во вторник представитель исполнительной коллегии.

Совет министров Кипра 6 ноября принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, а также ужесточить процесс предоставления гражданства. Гражданства намерены лишить лиц, которые получили его в порядке исключения. СМИ сообщали, что речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце.

"В рамках своих обязательств по мониторингу в ЕС схем гражданства и резидентства инвесторов Еврокомиссия направила письмо кипрским и мальтийским властям относительно их программ инвестирования в связи с гражданством", - сообщил РИА Новости уполномоченный чиновник.

В частности, ЕК хочет получить сведения "о решениях властей Кипра инициировать процедуры аннулирования кипрского гражданства в отношении 26 лиц, которые ранее получили его в рамках инвестиционной программы".