ЕК ждет ответ Кипра на запрос о лишении 26 человек "золотых" паспортов

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕК подтвердила, что направила властям Кипра запрос по программе предоставления "золотых" паспортов в обмен на инвестиции, а также относительно намерений отозвать документы у 26 человек, запрос по этой же теме получила Мальта, сообщил во вторник представитель исполнительной коллегии.
Совет министров Кипра 6 ноября принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, а также ужесточить процесс предоставления гражданства. Гражданства намерены лишить лиц, которые получили его в порядке исключения. СМИ сообщали, что речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце.
"В рамках своих обязательств по мониторингу в ЕС схем гражданства и резидентства инвесторов Еврокомиссия направила письмо кипрским и мальтийским властям относительно их программ инвестирования в связи с гражданством", - сообщил РИА Новости уполномоченный чиновник.
В частности, ЕК хочет получить сведения "о решениях властей Кипра инициировать процедуры аннулирования кипрского гражданства в отношении 26 лиц, которые ранее получили его в рамках инвестиционной программы".
Также ЕК интересует информация о том, как развивается ситуация "с решениями о проведении обзора всех лиц, получивших кипрское гражданство в соответствии с инвестиционной программой до 2018 года". Кроме того, в ЕК хотят узнать о "возможных изменениях в регулировании инвестиционной программы Кипра". "Ожидается, что мальтийские и кипрские власти направят разъяснения в ближайшие недели", - добавил представитель ЕК.
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