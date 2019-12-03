ВС Якутии отклонил жалобу защиты "шамана" Габышева о незаконности дела

ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Якутии не удовлетворил жалобу адвокатов "шамана" Александра Габышева на постановление городского суда, сообщает пресс-служба суда.

В октябре Якутский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката "шамана" Александра Габышева Ольги Тимофеевой о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела.

Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.

Губернатор Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости сказал, что, по его мнению, самопровозглашенный "шаман" стал политической марионеткой, в то время как сам мужчина нуждается в медицинской помощи.

Во вторник Верховным судом республики рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов на постановление Якутского городского суда. По личной телефонограмме Габышева заседание прошло без его присутствия.