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РИА Новости

ВС Якутии отклонил жалобу защиты "шамана" Габышева о незаконности дела

16:14 03.12.2019 (обновлено: 16:16 03.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Верховный суд Якутии не удовлетворил жалобу адвокатов "шамана" Александра Габышева на постановление городского суда, сообщает пресс-служба суда.
В октябре Якутский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката "шамана" Александра Габышева Ольги Тимофеевой о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела.
Александр Габышев
29 октября, 09:09Республика Саха (Якутия)
"Шаман" Габышев стал политической марионеткой, считает глава Якутии
Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.
Губернатор Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости сказал, что, по его мнению, самопровозглашенный "шаман" стал политической марионеткой, в то время как сам мужчина нуждается в медицинской помощи.
Во вторник Верховным судом республики рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов на постановление Якутского городского суда. По личной телефонограмме Габышева заседание прошло без его присутствия.
"Заслушав доклад судьи, выступления адвокатов в интересах подозреваемого, мнение прокурора, суд апелляционной инстанции постановил отказать в удовлетворении апелляционных жалоб, постановление Якутского городского суда от 18 октября 2019 года – оставить без изменения", - рассказали в пресс-службе суда.
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Александр Габышев (якутский шаман)ЯкутияПроисшествия
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