СМИ: в Судане 24 человека погибли при пожаре на керамической фабрике

КАИР, 3 дек - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара на керамической фабрике в Судане, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
По данным ТВ, инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара послужил взрыв газовых баллонов.
В настоящий момент известно о 24 погибших и 45 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.
Врачи не исключают, что количество погибших в результате произошедшей трагедии может увеличиться.
ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔﻧــــــــــﺪﺍﺀﻧﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﺣﺪ المصانع pic.twitter.com/KHDbv85iKV— Amin Alshokri 🇸🇩 (@amein82198) December 3, 2019