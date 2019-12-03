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РИА Новости

СМИ: в Судане 24 человека погибли при пожаре на керамической фабрике

16:14 03.12.2019 (обновлено: 16:32 03.12.2019)
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© Ebrahim Нamid Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
© Ebrahim Нamid
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
КАИР, 3 дек - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара на керамической фабрике в Судане, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
По данным ТВ, инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара послужил взрыв газовых баллонов.
В настоящий момент известно о 24 погибших и 45 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.
Врачи не исключают, что количество погибших в результате произошедшей трагедии может увеличиться.
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