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РИА Новости

Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана

16:11 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Расулов / Перейти в фотобанкВрио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Расулов
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МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Реализация программы формирования комфортной городской среды позволила сделать доступнее для маломобильных групп населения многие общественные территории и учреждения в Дагестане, отметил глава региона Владимир Васильев.
"Мы стремимся к тому, чтобы доступная среда стала нормой жизни во всех городах и районах Дагестана", - привели в пресс-службе главы и правительства республики слова из обращения Васильева в связи с отмечаемым 3 декабря Международным днем инвалидов.
Глава Дагестана отметил, что все больше людей с ограниченными возможностями в республике достигают профессиональных высот и добиваются признания.
"В этом году 11 наших спортсменов-паралимпийцев стали чемпионами мира и Европы. На V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс", прошедшем 20–22 ноября в Москве, дагестанка Саида Гаджиева стала лучшей в компетенции "Переводчик". Всего сборная Дагестана завоевала пять медалей, заняв лидерство среди регионов СКФО", - напомнил он.
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