Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Реализация программы формирования комфортной городской среды позволила сделать доступнее для маломобильных групп населения многие общественные территории и учреждения в Дагестане, отметил глава региона . Реализация программы формирования комфортной городской среды позволила сделать доступнее для маломобильных групп населения многие общественные территории и учреждения в Дагестане, отметил глава региона Владимир Васильев

"Мы стремимся к тому, чтобы доступная среда стала нормой жизни во всех городах и районах Дагестана", - привели в пресс-службе главы и правительства республики слова из обращения Васильева в связи с отмечаемым 3 декабря Международным днем инвалидов.

Глава Дагестана отметил, что все больше людей с ограниченными возможностями в республике достигают профессиональных высот и добиваются признания.