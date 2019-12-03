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РИА Новости

Глава Дагестана открыл школу единоборств в Махачкале

16:09 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова - известного российского спортсмена и тренера, отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова открылась в Махачкале; в церемонии открытия принял участие глава Дагестана Владимир Васильев.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, строительство школы, появившейся на месте старого ангара, заняло всего 10 месяцев. Зал площадью 1000 квадратных метров оснащён современным спортивным оборудованием и инвентарём, в том числе, здесь установлен октагон, боксерские груши, спортивные маты. Для юных спортсменов предусмотрены раздевалки, душевые кабины, зона отдыха. Одновременно в зале смогут заниматься около 150 человек.
"Дагестан сегодня – кузница чемпионов, и это очевидно для всех не только в России, но и во всем мире. Дагестанская школа смешанных единоборств известна далеко за пределами нашей республики. Мы обязаны этим нашим выдающимся тренерам, спортсменам, среди которых Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшариров, Ислам Махачев, Рустам Хабилов, Рамазан Эмеев, Шамиль Абдурахимов, Муслим Салихов и многие другие. Сегодня мы присутствуем на открытии школы единоборств имени заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова, которая построена за счет семьи Нурмагомедовых и тех, кто им помогал. Уверен, что школа станет центром спортивной подготовки и нравственного воспитания нашей молодёжи", – привели в пресс-службе слова Васильева.
Как сообщил на открытии спортшколы Хабиб Нурмагомедов, в планах – расширение школы, строительство учебного корпуса.
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"Мы хотим, чтобы ребята могли приезжать, здесь же тренироваться, жить, отдыхать и обучаться. Наша цель – создать такие условия, чтобы дети качали не только мышцы, но и мозги. Мы постараемся сделать так, чтобы наши дети были хорошо подготовленными – как физически, так и интеллектуально", – приводятся в сообщении его слова.
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Республика ДагестанВладимир ВасилевМахачкала
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