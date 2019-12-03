Володин прокомментировал слова спикера Рады о нацменьшинствах

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые украинские политики проявили ханжество и необразованность в вопросе прав национальных меньшинств, заявил спикер Госдумы Некоторые украинские политики проявили ханжество и необразованность в вопросе прав национальных меньшинств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил ранее, комментируя слова Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один - украинский.

"Что касается заявлений отдельных представителей власти, министров: лучше бы, наверное, в этом случае промолчали, чем показывать свою необразованность, ханжество и мировоззрение, которые несовместимы с европейскими стандартами и в принципе осуждаются во всем мире", - сказал Володин журналистам.

Спикер Госдумы добавил, что в ходе президентских выборов украинцы не поддержали националистически настроенных политиков и сейчас они "держатся" за счет "своих заокеанских покровителей".

"Граждане Украины во время последней избирательной кампании сказали "нет" таким политикам. Они сейчас держатся на каких-то отношениях и поддержке своих заокеанских покровителей, но отнюдь не на поддержке народа. Они мешают президенту, вносят свою радикальную экстремистскую составляющую в политику Украины, это создает напряжение не только с Российской Федерацией, но и с другими странами. Ни одна страна не будет с этим мириться", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что упомянутым политикам "из бандитского прошлого" нужно осознавать, что нарушать права нацменьшинств непозволительно.