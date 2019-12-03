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РИА Новости

Володин прокомментировал слова спикера Рады о нацменьшинствах

16:11 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые украинские политики проявили ханжество и необразованность в вопросе прав национальных меньшинств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил ранее, комментируя слова Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один - украинский.
"Что касается заявлений отдельных представителей власти, министров: лучше бы, наверное, в этом случае промолчали, чем показывать свою необразованность, ханжество и мировоззрение, которые несовместимы с европейскими стандартами и в принципе осуждаются во всем мире", - сказал Володин журналистам.
Спикер Госдумы добавил, что в ходе президентских выборов украинцы не поддержали националистически настроенных политиков и сейчас они "держатся" за счет "своих заокеанских покровителей".
"Граждане Украины во время последней избирательной кампании сказали "нет" таким политикам. Они сейчас держатся на каких-то отношениях и поддержке своих заокеанских покровителей, но отнюдь не на поддержке народа. Они мешают президенту, вносят свою радикальную экстремистскую составляющую в политику Украины, это создает напряжение не только с Российской Федерацией, но и с другими странами. Ни одна страна не будет с этим мириться", - сказал Володин.
Здание парламента в Будапеште
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Он подчеркнул, что упомянутым политикам "из бандитского прошлого" нужно осознавать, что нарушать права нацменьшинств непозволительно.
"Было бы правильно, чтобы те, кто из этого бандитского прошлого на Украине сегодня представлен во власти, осознал, что дальше - только суд в Гааге, и им придется отвечать за свои действия, за нарушения прав и свобод граждан, тем более которые однозначно должны иметь право на язык и возможность в рамках единого правового поля реализовывать себя. И никто не позволит им нарушать эти основополагающие права", - сказал Володин.
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Дмитрий РазумковГосдума РФВерховная Рада УкраиныВячеслав ВолодинМоскваКиевВ мире
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