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РИА Новости

В Ереване полиция оттеснила протестующих от здания Минобразования

16:03 03.12.2019 (обновлено: 16:13 03.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСтолкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с сотрудниками полиции на акции протеста в Ереване
Столкновение членов молодежного союза партии Дашнакцутюн, требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с сотрудниками полиции на акции протеста в Ереване
© Sputnik
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Столкновение членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, с сотрудниками полиции на акции протеста в Ереване
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Полиция в Ереване оттеснила членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, от входа в здание министерства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее протестующие собрались у здания Минобрнауки, требуя, чтобы к ним вышел министр, но, не дождавшись встречи, двинулись к входу в здание. Путь им преградила полиция. После пререкательств со стражами порядка они сели прямо у входа.
Полицейские с помощью подоспевшего подкрепления оттеснили участников акции. Задержанных пока нет.
Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.
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ДашнакцутюнЕреванАрменияВ мире
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