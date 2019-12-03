В Ереване полиция оттеснила протестующих от здания Минобразования

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Полиция в Ереване оттеснила членов молодежного союза партии "Дашнакцутюн", требующих отставки министра образования Армении Араика Арутюняна, от входа в здание министерства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее протестующие собрались у здания Минобрнауки, требуя, чтобы к ним вышел министр, но, не дождавшись встречи, двинулись к входу в здание. Путь им преградила полиция. После пререкательств со стражами порядка они сели прямо у входа.
Полицейские с помощью подоспевшего подкрепления оттеснили участников акции. Задержанных пока нет.
Участники акции протестуют, в частности, против намерения Минобрнауки убрать из обязательной программы вузов такие предметы, как армянский язык и история Армении, о чем ранее заявляли представители ведомства. Кроме того, министерство планирует отказаться от отдельного преподавания в школах истории армянской церкви, предлагая включить этот предмет в общую программу истории Армении.