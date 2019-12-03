Пресс-конференция о проблеме глобального потепления

Участники:
- вице-президент РАН Юрий БАЛЕГА;
- член-корреспондент РАН, профессор Томского политехнического университета, профессор Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игорь СЕМИЛЕТОВ;
- член Шведской королевской академии, член Нобелевского комитета по химии, профессор Стокгольмского университета Орьян ГУСТАФФСОН;
- ведущий научный сотрудник Арктического центра при Болонском университете (Италия), профессор Томмасо ТЕСИ.
В начале октября этого года ученые – участники экспедиции в моря Восточной Арктики сообщили об обнаружении рекордного выброса метана, что вызвало серьезнейшую обеспокоенность специалистов. Какую роль играет метан в потеплении в Арктике? Или, наоборот, рост глобальной концентрации этого парникового газа вызван таянием вечной мерзлоты? Не запущен ли уже механизм серьезной зависимости, когда потепление вызывает рост концентрации метана, а метан вызывает потепление? Как влияет глобальное потепление на стратегию освоения арктического шельфа?
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- вице-президент РАН Юрий БАЛЕГА;
- член-корреспондент РАН, профессор Томского политехнического университета, профессор Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игорь СЕМИЛЕТОВ;
- член Шведской королевской академии, член Нобелевского комитета по химии, профессор Стокгольмского университета Орьян ГУСТАФФСОН;
- ведущий научный сотрудник Арктического центра при Болонском университете (Италия), профессор Томмасо ТЕСИ.
В начале октября этого года ученые – участники экспедиции в моря Восточной Арктики сообщили об обнаружении рекордного выброса метана, что вызвало серьезнейшую обеспокоенность специалистов. Какую роль играет метан в потеплении в Арктике? Или, наоборот, рост глобальной концентрации этого парникового газа вызван таянием вечной мерзлоты? Не запущен ли уже механизм серьезной зависимости, когда потепление вызывает рост концентрации метана, а метан вызывает потепление? Как влияет глобальное потепление на стратегию освоения арктического шельфа?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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