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РИА Новости

Пресс-конференция о проблеме глобального потепления

15:58 03.12.2019 (обновлено: 16:01 03.12.2019)
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4 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Когда взорвется климатическая бомба?".
Участники:
- вице-президент РАН Юрий БАЛЕГА;
- член-корреспондент РАН, профессор Томского политехнического университета, профессор Международного арктического научного центра при Университете Аляски Игорь СЕМИЛЕТОВ;
- член Шведской королевской академии, член Нобелевского комитета по химии, профессор Стокгольмского университета Орьян ГУСТАФФСОН;
- ведущий научный сотрудник Арктического центра при Болонском университете (Италия), профессор Томмасо ТЕСИ.

В начале октября этого года ученые – участники экспедиции в моря Восточной Арктики сообщили об обнаружении рекордного выброса метана, что вызвало серьезнейшую обеспокоенность специалистов. Какую роль играет метан в потеплении в Арктике? Или, наоборот, рост глобальной концентрации этого парникового газа вызван таянием вечной мерзлоты? Не запущен ли уже механизм серьезной зависимости, когда потепление вызывает рост концентрации метана, а метан вызывает потепление? Как влияет глобальное потепление на стратегию освоения арктического шельфа?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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