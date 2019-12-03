Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Дагестан приобрел в рамках нацпроекта "Экология" 152 единицы лесопожарного оборудования и спецтехники на общую сумму 21,5 миллионов рублей, обеспечив полное освоение средств по нацпроекту, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана со ссылкой на региональный Комитет по лесному хозяйству.
Для обеспечения безопасности лесов в пожароопасный период в регионе планируется организовать несколько лесных противопожарных станций: 4 ЛПС 1-го типа в Тляратинском, Ботлихском, Касумкентском, Гунибском лесничествах (круглогодичные) и одну ЛПС 3-го типа в пригороде Махачкалы.
Кроме того, в Дагестане внедряется система видеомониторинга пожароопасных участков для своевременной ликвидации возможных возгораний, для чего в ближайшие несколько лет в наиболее проблемных зонах специалисты лесхоза установят 50 камер видеонаблюдения.
Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал идею организации видеомониторинга, отметив, что задача ведомства - поиск технологичных решений для обеспечения противопожарной безопасности лесов.
"Пожарная безопасность должна стать нормой жизни. У нас наблюдается позитивная динамика, но её надо поддерживать и находить новые шаги. Без качественных изменений тяжело удержать хороший результат", - процитировали в пресс-службе слова Васильева.