Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-03T16:01+0300
https://ria.ru/20191203/1561916303.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/52/1557215295_0:92:1024:668_1036x0_80_0_0_c77e463f1656d1b55556b1a12b72f5b7.jpg
РИА Новости

Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров

16:01 03.12.2019
10
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Дагестан приобрел в рамках нацпроекта "Экология" 152 единицы лесопожарного оборудования и спецтехники на общую сумму 21,5 миллионов рублей, обеспечив полное освоение средств по нацпроекту, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана со ссылкой на региональный Комитет по лесному хозяйству.
Для обеспечения безопасности лесов в пожароопасный период в регионе планируется организовать несколько лесных противопожарных станций: 4 ЛПС 1-го типа в Тляратинском, Ботлихском, Касумкентском, Гунибском лесничествах (круглогодичные) и одну ЛПС 3-го типа в пригороде Махачкалы.
Кроме того, в Дагестане внедряется система видеомониторинга пожароопасных участков для своевременной ликвидации возможных возгораний, для чего в ближайшие несколько лет в наиболее проблемных зонах специалисты лесхоза установят 50 камер видеонаблюдения.
Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал идею организации видеомониторинга, отметив, что задача ведомства - поиск технологичных решений для обеспечения противопожарной безопасности лесов.
Вид на село в Дагестане
Вчера, 15:55Республика Дагестан
Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли
"Пожарная безопасность должна стать нормой жизни. У нас наблюдается позитивная динамика, но её надо поддерживать и находить новые шаги. Без качественных изменений тяжело удержать хороший результат", - процитировали в пресс-службе слова Васильева.
000000
Обсудить 0
Республика ДагестанВладимир Василев
Рекомендуем
Махачкала
Должников по налогам в Дагестане привлекут к уголовной ответственности
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана открыл школу единоборств в Махачкале
Вид на село в Дагестане
Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли
Врио главы Дагестана Владимир Васильев во время церемонии представления в Махачкале. 5 октября 2017
Васильев: доступная среда должна быть нормой во всех городах Дагестана
Церемония открытия спортивной площадки в Унцукульском районе Дагестана
Новое спортсооружение открыто в Унцукульском районе Дагестана
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
В Верхневолжье создают ИТ-министерство
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Первый этап реконструкции канала Старый Терек закончат в 2020 году
Сотрудница коммунальных служб убирает снег
Коммунальные службы Подмосковья подготовились к зимнему сезону
ДАГЕСТАН ДЕРБЕНТ ПАНОРАМА
Новые "ЭкоПункты" по приему вторсырья открыты в двух городах Дагестана
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства
Дети катаются на коньках
Новые маршруты и развлечения подготовили для "Зимы в Подмосковье"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: оказание ВМП в Верхневолжье не должно прерываться
Игра на фортепиано
В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"
Врач
В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным
Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54После обрушения дома в Белгородской области возбудили уголовное дело
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния