Васильев: нужны техничные решения для предотвращения лесных пожаров

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Дагестан приобрел в рамках нацпроекта "Экология" 152 единицы лесопожарного оборудования и спецтехники на общую сумму 21,5 миллионов рублей, обеспечив полное освоение средств по нацпроекту, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана со ссылкой на региональный Комитет по лесному хозяйству.

Для обеспечения безопасности лесов в пожароопасный период в регионе планируется организовать несколько лесных противопожарных станций: 4 ЛПС 1-го типа в Тляратинском, Ботлихском, Касумкентском, Гунибском лесничествах (круглогодичные) и одну ЛПС 3-го типа в пригороде Махачкалы.

Кроме того, в Дагестане внедряется система видеомониторинга пожароопасных участков для своевременной ликвидации возможных возгораний, для чего в ближайшие несколько лет в наиболее проблемных зонах специалисты лесхоза установят 50 камер видеонаблюдения.

Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал идею организации видеомониторинга, отметив, что задача ведомства - поиск технологичных решений для обеспечения противопожарной безопасности лесов.