Медведев: Россия намерена продолжить модернизацию ТЭС в Улан-Баторе

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает продолжить модернизацию теплоэлектростанции в Улан-Баторе, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
Россия и Монголия по итогам переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики.
"Надеемся продолжить модернизацию теплоэлектростанции в монгольской столице. Только что было подписано соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики", - сказал Медведев.
Он отметил, что в рамках соглашения предполагается гарантировать недискриминационный доступ к технологиям, обеспечивать надежность энергоструктуры, а также работать по другим направлениям.