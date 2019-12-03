Медведев: Россия намерена продолжить модернизацию ТЭС в Улан-Баторе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 3 декабря 2019

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает продолжить модернизацию теплоэлектростанции в Улан-Баторе, сообщил премьер-министр России Россия рассчитывает продолжить модернизацию теплоэлектростанции в Улан-Баторе, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом

Россия и Монголия по итогам переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики.

"Надеемся продолжить модернизацию теплоэлектростанции в монгольской столице. Только что было подписано соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики", - сказал Медведев.