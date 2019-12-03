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РИА Новости

Медведев: Россия намерена продолжить модернизацию ТЭС в Улан-Баторе

15:49 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 3 декабря 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 3 декабря 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает продолжить модернизацию теплоэлектростанции в Улан-Баторе, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
Россия и Монголия по итогам переговоров подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
Вчера, 14:55
Медведев обсудил с премьером Монголии новые инвестпроекты
"Надеемся продолжить модернизацию теплоэлектростанции в монгольской столице. Только что было подписано соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики", - сказал Медведев.
Он отметил, что в рамках соглашения предполагается гарантировать недискриминационный доступ к технологиям, обеспечивать надежность энергоструктуры, а также работать по другим направлениям.
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Ухнагийн ХурэлсухДмитрий МедведевРоссияМонголияЭкономика
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