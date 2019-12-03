Госдума поддержала проекты об унификации экзаменов для иностранцев

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев, а также о штрафах для образовательных организаций, нарушающих условия и порядок его проведения.

Первым проектом изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.

Согласно законопроекту, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается установить ответственность образовательных организаций и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, методики расчета стоимости услуги по проведению указанного экзамена, а также порядка и сроков хранения сертификатов.