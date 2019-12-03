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РИА Новости

Госдума поддержала проекты об унификации экзаменов для иностранцев

15:32 03.12.2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЭкзамен по русскому языку для иностранцев
Экзамен по русскому языку для иностранцев
© РИА Новости / Артем Житенев
Экзамен по русскому языку для иностранцев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев, а также о штрафах для образовательных организаций, нарушающих условия и порядок его проведения.
Первым проектом изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Здание Государственной Думы РФ
20 сентября, 11:54
В ГД внесли проект о едином подходе к комплексному экзамену для иностранцев
В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.
Согласно законопроекту, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.
Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).
Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается установить ответственность образовательных организаций и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, методики расчета стоимости услуги по проведению указанного экзамена, а также порядка и сроков хранения сертификатов.
Предлагается, что за нарушение методики расчета стоимости услуги по проведению указанного экзамена либо порядка и сроков хранения сертификатов должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 100 тысяч рублей; за нарушение порядка выдачи сертификата штраф для должностных лиц составит от 15 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей; а за нарушение формы или порядка проведения экзамена либо его проведение с несоблюдением установленных законодательством требований к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, должностные лица предлагается штрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей, юрлица - от 200 до 300 тысяч рублей.
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