Кузнецова оценила идею о дискуссии о суррогатном материнстве

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Решать проблему бесплодия нужно с помощью профилактики и устранения его причин, а не через обсуждение моральных норм суррогатного материнства, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.
"Мне бы хотелось выяснить первопричину. Если речь идет о бесплодии, то современные исследования говорят, что врожденного бесплодия всего лишь 0,4%. Все остальные (случаи), а это почти 15%, это приобретенное. Не лучше ли начинать здесь и учиться с самого начала говорить о здоровье, готовя пап и мам к рождению детей, чтобы потом не вести дискуссию на эти темы", - пояснила Кузнецова.
Она добавила, что вопрос о суррогатном материнстве очень дискуссионный: "Есть позиция церкви, есть позиция людей, которые выбирают эту форму, есть законодательно разрешенные формулировки и позиция разрешенная законом".