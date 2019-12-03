Кузнецова оценила идею о дискуссии о суррогатном материнстве

"Мне бы хотелось выяснить первопричину. Если речь идет о бесплодии, то современные исследования говорят, что врожденного бесплодия всего лишь 0,4%. Все остальные (случаи), а это почти 15%, это приобретенное. Не лучше ли начинать здесь и учиться с самого начала говорить о здоровье, готовя пап и мам к рождению детей, чтобы потом не вести дискуссию на эти темы", - пояснила Кузнецова.