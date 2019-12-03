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РИА Новости

Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях, ветре, снеге и гололедице

15:05 03.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 3 дек — РИА Новости. Все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за дождей, ветра, снега и гололедицы, сообщает администрация города.
Власти уточняют, что в среду на курорте ухудшится погода. Так, ночью и утром ожидаются ливни и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.
"Вплоть до первой половины дня в предгорьях и горах Сочи ожидается сильный мокрый снег, с налипанием на провода и деревья. Из-за осадков видимость может ухудшиться до 500-1000 метров. На дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении.
Также в Краснодарском крае, по данным МЧС региона, действует экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в горах выше 2,5 тысячи метров.
"Все оперативные службы курорта переведены на усиленный режим несения службы. Круглосуточно за обстановкой будут следить главы внутригородских районов, главы сельских округов, специалисты Службы спасения, Кубань-СПАС, Водостока, дорожных служб", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
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