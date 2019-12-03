Медведев обсудил с премьером Монголии новые инвестпроекты

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обсудил с коллегой из Монголии Ухнагийном Хурэлсухом новые инвестпроекты, а также развитие уже существующих.
Российский премьер также назвал переговоры содержательными, отметил рост товарооборота между странами.
"Но это не значит, что нам нечего делать, работы достаточно для развития отношений. Мы говорили о новых инвестпроектах, о том, как нам лучше развивать проекты, которые есть", - сказал Медведев, напомнив, в частности, об Улан-Баторской железной дороге.