В России готовят новую редакцию закона о прокуратуре

Как сообщает пресс-служба ГП РФ, во вторник в Эр-Рияде Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом Ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.

"Генпрокурор России предложил саудовским прокурорам подробнее рассказать о полномочиях и особенностях регламентации работы органов прокуратуры Саудовской Аравии. Эта информация является особенно значимой в связи с разработкой новой редакции закона о прокуратуре России и необходимостью учета мирового положительного опыта для совершенствования деятельности российской прокуратуры", - говорится в сообщении.