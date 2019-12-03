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РИА Новости

В России готовят новую редакцию закона о прокуратуре

14:51 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В России готовится новая редакция закона о работе органов прокуратуры, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Как сообщает пресс-служба ГП РФ, во вторник в Эр-Рияде Чайка встретился с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом Ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.
"Генпрокурор России предложил саудовским прокурорам подробнее рассказать о полномочиях и особенностях регламентации работы органов прокуратуры Саудовской Аравии. Эта информация является особенно значимой в связи с разработкой новой редакции закона о прокуратуре России и необходимостью учета мирового положительного опыта для совершенствования деятельности российской прокуратуры", - говорится в сообщении.
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Юрий ЧайкаСаудовская АравияЭр-Рияд (город)РоссияБезопасностьВ мире
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