Автостраховщики обновили справочники запчастей для ремонта по ОСАГО

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Росссийский союз автостраховщиков (РСА) обновил справочники средней стоимости автозапчастей для восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО : согласно им, с 1 декабря стоимость "корзины часто бьющихся запчастей" выросла на 9,9% по сравнению с предыдущей версией, говорится в сообщении союза.

"Новые средние стоимости в справочниках отражают, главным образом, рост цен на детали, связанный с общим удорожанием автомобилей и соответственно – с ростом расходов на их ремонт", - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводит пресс-служба союза.

Как отметил Юргенс, с начала текущего года страховщики фиксируют рост средней выплаты по ОСАГО, а повышение цен в справочниках поспособствует усилению этой тенденции. Вместе с этим снижается размер средней премии, которую получают страховщики. По данным РСА, за период с января по октябрь средняя премия снизилась на 5,3% - с 5705 до 5400 рублей.

"РСА обеспокоен текущим трендом: одновременное снижение средней премии по ОСАГО и увеличение средней выплаты заставляет этот вид страхования балансировать на грани рентабельности. Мы надеемся, что ситуация будет выровнена при помощи поправок к закону об ОСАГО, которые должны индивидуализировать тариф. Однако уже очевидно, что с их принятием нельзя тянуть", - резюмировал глава РСА.