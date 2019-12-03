Житель Мадрида умер внутри контейнера с мусором, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожилой житель Мадрида, пытавшийся проверить состав мусора в специальном контейнере для сортировки отходов, застрял в нем и погиб, сообщает телеканал Telemadrid.
Тело 79-летнего мужчины было обнаружено утром в воскресенье внутри мусорного контейнера, расположенного в районе Викальваро на юго-востоке испанской столицы.
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Как выяснило следствие, погибший вынес мусор, но, вернувшись домой, стал сомневаться, что выбросил его в нужный бак.
Мужчина снова вышел на улицу и стал проверять содержимое контейнера. При этом его голова застряла внутри, а ноги оставались оторванными от земли. В таком положении его обнаружили родные. Причиной смерти стал сердечный приступ.