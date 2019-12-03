Госслужащие должны избегать иностранных приложений, заявил эксперт

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мобильные приложения, разработанные в любой стране мира, могут получить доступ к частной информации пользователей, поэтому госслужащие в принципе должны избегать их использования, заявил РИА Новости во вторник эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Курочкин.

Так он прокомментировал информацию о письме, направленном ФБР лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру , согласно которому все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".

В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

Обеспокоенность ФБР частично связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, ФБР утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

"С таким же успехом доступ к данным наших пользователей имеет множество американских приложений. Но вряд ли для наших спецслужб интересны личные данные простых граждан. А если человек занимает высокий пост, то не стоит вообще свои данные никому передавать. Ни российскому, ни американскому, ни израильскому приложению. А все эти громкие заявления - лишь надуманный повод сделать очередной негативный выпад в адрес РФ", - сказал Курочкин.

Эксперт отметил, что любое приложение может собрать данные о пользователе, однако в большинстве случаев все эти программы ограничены только теми данными, доступ к которым разрешил сам пользователь.