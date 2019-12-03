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Тверская область
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РИА Новости

Руденя: ко Дню Победы ветераны войны получат по 25 тысяч рублей

14:08 03.12.2019 (обновлено: 14:32 03.12.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 дек – РИА Новости. Власти Тверской области увеличили более чем в два раза размер единовременной выплаты ветеранам войны ко Дню Победы - с 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям, которых с каждым годом, к сожалению, остаётся всё меньше. Наша задача – обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания", - сказал глава региона, выступая на заседании регионального правительства, основным вопросом повестки дня которого стала тема подготовки и проведению празднования в регионе 75-й годовщины Великой Победы.
Кроме того, губернатор дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам войны, но и приравненным к ним категориям граждан.
В пресс-службе напомнили, что размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года. В 2019 году выплата была увеличена с 5 до 10 тысяч рублей, ее получили 2716 человек.
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В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в 2019 году помощь оказана 41 ветерану. Также предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.
Ранее по инициативе губернатора было принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла (сегодня в Тверской области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны (свыше 2400 человек), а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году (самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). В общей сложности впервые поддержку получат более 105 тысяч человек.
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Тверская областьИгорь Руденя
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