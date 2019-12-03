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РИА Новости

Соглашение с Анголой о сотрудничестве по космосу внесли на ратификацию

14:05 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кабмин России внес на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, следует из электронной базы данных ГД.
Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту, соглашение было подписано 4 апреля 2019 года в Москве в рамках государственного визита президента Анголы в Россию.
"Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов", - говорится в документе.
Поясняется, что соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения.
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Отмечается, что при этом общее руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы: государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и министерство связи и информационных технологий совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.
Сообщается, что соглашение призвано придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству РФ и Анголы в таких перспективных областях, как спутниковая навигация, включая, в частности, размещение российских квантово-оптических, беззапросных радиотехнических измерительных станций ГЛОНАСС на территории Анголы.
"Реализация соглашения не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Конкретные финансовые обязательства в связи с теми или иными видами совместной деятельности будут определяться в отдельных соглашениях между участниками совместной деятельности, составляя сферу их ответственности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
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ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосГосдума РФРоссияАнголаВ мире
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