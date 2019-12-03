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РИА Новости

Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной

14:05 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия рассматривает Монголию как дружественную страну и партнера, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом.
"Мы рассматриваем Монголию как страну дружественную, как нашего партнера, помним и ценим помощь Монголии в годы Великой Отечественной войны", - сказал Медведев на переговорах в узком составе.
Он отметил, что это первый визит главы правительства Монголии за последние девять лет и первый визит Хурэлсуха в РФ в качестве премьер-министра. "Я вспоминаю свои визиты в Монголию - в августе 2009 года, в 2016 году... Даже за относительно короткий промежуток, хочу сказать, что страна ваша меняется", - отметил глава российского правительства.
Медведев добавил, что стороны на переговорах обсудят вопросы сотрудничества в экономике и социальной сфере, а также вопросы регионального характера.
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В свою очередь премьер Монголии заявил, что ценит возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с Медведевым, и передал ему приветствие от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.
"С российским народом у нас самые добрые и многовековые отношения, традиционно дружественные", - подчеркнул Хурэлсух.
Он добавил, что исторически между РФ и Монголией "политические отношения находятся на самом высоком уровне", однако в последние годы "значительно уменьшилось... торгово-экономическое сотрудничество". "Я думаю, мы в дальнейшем должны работать над тем, чтобы активизировать и интенсифицировать наши торгово-экономические отношения", - заявил премьер Монголии.
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Ухнагийн ХурэлсухХалтмаагийн БаттулгаДмитрий МедведевРоссияМонголияВ мире
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