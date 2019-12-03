Количество деловых визитов россиян в КНР выросло за 2 года на 19%

Согласно докладу, Поднебесную чаще всего посещают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетической отрасли. На их долю приходится 46% общего числа деловых командировок из России в КНР. Второе место заняли работники компаний промышленного оборудования, третье - розничные фирмы. Последние направили в Китай в два раза больше сотрудников, чем в 2018 году. В то же время, показатель в ИТ-отрасли резко снизился.