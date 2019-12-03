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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Количество деловых визитов россиян в КНР выросло за 2 года на 19%

14:02 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: главное". С начала 2018 года количество деловых визитов россиян в Китай увеличилось на 19%. Об этом свидетельствовал доклад, обнародованный московским туроператором Aeroclub.
Согласно докладу, Поднебесную чаще всего посещают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетической отрасли. На их долю приходится 46% общего числа деловых командировок из России в КНР. Второе место заняли работники компаний промышленного оборудования, третье - розничные фирмы. Последние направили в Китай в два раза больше сотрудников, чем в 2018 году. В то же время, показатель в ИТ-отрасли резко снизился.
Согласно докладу, самыми посещаемым городом для российских бизнесменов стал Шанхай. 44% из них провели деловые переговоры именно там. За Шанхаем следуют Пекин (35%) и Гуанчжоу (7%).
Пассажирский самолет в небе
29 ноября, 10:59Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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