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РИА Новости

США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп

13:57 03.12.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, как и Россия, хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями.
"Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями и ядерными (вооружениями). Мы тоже хотим этого, мы думаем, что это было бы хорошо", - заявил Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.
Он добавил, что США подключили бы к соглашению Китай, отметив, что это может случиться сейчас или позднее.
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Саммит НАТО в ЛондонеВыход США из договора о РСМДДональд ТрампНАТОРоссияСШАВ мире
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