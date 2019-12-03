США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, как и Россия, хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями.
"Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями и ядерными (вооружениями). Мы тоже хотим этого, мы думаем, что это было бы хорошо", - заявил Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.
Он добавил, что США подключили бы к соглашению Китай, отметив, что это может случиться сейчас или позднее.
29 ноября, 18:14МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе