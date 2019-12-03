Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T14:09+0300
https://ria.ru/20191203/1561907209.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/77/1561907747_0:101:1400:889_1036x0_80_0_0_63b8e9da9299f26d7d3972307483e92d.jpg
РИА Новости

Беленькая: опыт профориентации студентов Москвы полезен всем регионам

14:09 03.12.2019
782
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗаместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Сочи с 1 по 4 декабря проходит рабочий интенсив Университета "20.35" "Зимний остров". Опыт столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития в части молодежной профориентации на сессиях образовательного форума представила заместитель руководителя ведомства Олеся Беленькая. О сути проектов она рассказала РИА Новости.
- Олеся Юрьевна, вы говорили на сессии о добровольно-квалификационном экзамене для студентов. Давайте обозначим ключевые моменты проекта…
- Добровольно-квалификационный экзамен – это одна из методик взаимодействия вузов, работодателей и студентов, разработанная нашим департаментом. Механика проекта состоит в том, что студенты сдают экзамен добровольно - по требованиям работодателей. В проекте участвует более ста московских вузов и 60 работодателей города. Задания формируются вузами совместно с рабочей группой работодателей, на сегодня охвачено более 40 специальностей. Экзамен состоит из двух этапов – теория и практика. Мы проводим его уже третий год. И если три года назад участвовало всего 390 студентов, то в этом году – уже более шести тысяч.
Суть программы в том, что, если студент сдает экзамен удачно, он получает возможность стажироваться в крупнейших профильных компаниях города или даже трудоустроиться. Нацелен проект на проверку знаний у студентов 3-4 курсов, и систему мы разработали таким образом, что, если есть у студента провалы в знаниях, или он не обладает какими-то навыками, ему в личный кабинет присылают онлайн-курс, чтобы устранить эти пробелы.
Кроме того, по итогу экзамена вузы видят, что именно студенты не знают системно, и могут корректировать свои программы. Таким образом, работодатели опосредованно влияют на образовательную систему и совершенствуют процесс обучения. В итоге выстраивается синергия работодателей, вузов и студентов с учетом потребностей всех участников диалога. В частности, для студентов – это потребность в трудоустройстве.
В технопарке МАИ Траектория взлета открыли новые детские лаборатории
Вчера, 11:56
В технопарке МАИ "Траектория взлета" открыли новые детские лаборатории
- И насколько успешно студенты справляются с испытанием?
- Пока очень малый процент сдает экзамены. Получается, что реальные навыки, которыми должен обладать студент, и то, чего работодатель ожидает от него на выходе из вуза, расходятся. То есть вузовская программа не соответствует этим ожиданиям. Цифры говорят сами за себя: из шести тысяч студентов, которые экзаменовались в этом году, только 280 прошли оба этапа. В связи с этим мы сейчас думаем о том, чтобы ввести этот механизм на постоянной основе.
- Вы говорите про 3-4 курсы. То есть работодатель не заинтересован, чтобы студенты шли в магистратуру? Они хотят забирать их раньше и уже дальше формировать "под себя"?
- Одно другому не мешает. Как правило, студенты уже с третьего курса думают о том, как и куда трудоустроиться. И мы понимаем, что, если студент на третьем курсе не трудоустроился или нигде не стажировался, потом у него будут проблемы с этим. Он может совмещать обучение и работу. Но на старших курсах ему уже надо применять свои знания на практике.
- Опыт вашего департамента может быть интересен и другим регионам?
- Конечно. Пока в проекте участвуют только московские вузы, но мы бы предложили внедрять эту практику и в рамках региональных программ.
- Олеся Юрьевна, на другой сессии интенсива вы говорили о предоставлении работодателям льготы по субсидированию на обучение их сотрудников в рамках среднего профессионального образования (СПО). Насколько востребована данная мера?
- Это было на проектировочной сессии "Трансформация систем непрерывного образования в парадигме коллаборации университетов и бизнеса". Несколько лет назад мы этот механизм с субсидиями внедряли, и до 75% компенсировали работодателям затраты на обучение их сотрудников в рамках среднего профессионального образования. Как раз во вторник правительство Москвы рассмотрит изменения в это постановление с точки зрения увеличения объема субсидирования до 95%.
И главный запрос работодателей, который был услышан, это расширить линейку не только в рамках СПО, но и добавить туда дополнительное профессиональное образование. То есть теперь мы субсидируем обучение сотрудников для работодателей и в рамках ДПО.
Вид на Москву
Вчера, 09:59
В Москве вручили премию мэра "Лидеры цифровой трансформации"
- Как вы оцениваете отклик региональных участников "Зимнего острова" на практики Департамента предпринимательства и инновационного развития, которые вы представили в Сочи?
- Считаю, это был хороший инсайт для региональных вузов, а нам было интересно узнать их специфику – у нас несколько разная проблематика. В регионах есть проблемы, с которыми Москва не сталкивается. Например, замруководителя министерства образования Нижегородской области рассказывал, что они делают, чтобы сократить отток молодежи в ту же Москву. Такой опыт может быть полезен и для нас – для применения в рамках молодежной политики развития. Вообще, формат такого общения очень важен, поскольку это встреча разных мнений, которая приводит к выработке новых решений.
100000
Обсудить 0
Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыОбразование - ОбществоЭкономика
Рекомендуем
Посол Дании в РФ Карстен Сендергор
Карстен Сендергорд: Дания не затягивала вопрос о "Северном потоке – 2"
Управляющий директор ФНБ Самрук-Казына Алмасадам Саткалиев
Саткалиев: эмитенты Казахстана могут конкурировать на рынках капитала
Церемония соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
"Сила Сибири": почему России повезло, а Австралии нет
Открытие школьного акселератора Сбер Z
Школьники будут создавать стартапы при помощи Сбербанка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов: планы захвата Калининградской области довольно смешны
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Мирослав Лайчак: новые власти Украины оказались более гибкими
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время беседы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Дали отпор: Китай ударил санкциями по США
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Здание парламента в Будапеште
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
Лента новостейМолния