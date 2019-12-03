Беленькая: опыт профориентации студентов Москвы полезен всем регионам

В Сочи с 1 по 4 декабря проходит рабочий интенсив Университета "20.35" "Зимний остров". Опыт столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития в части молодежной профориентации на сессиях образовательного форума представила заместитель руководителя ведомства Олеся Беленькая. О сути проектов она рассказала РИА Новости.

- Олеся Юрьевна, вы говорили на сессии о добровольно-квалификационном экзамене для студентов. Давайте обозначим ключевые моменты проекта…

- Добровольно-квалификационный экзамен – это одна из методик взаимодействия вузов, работодателей и студентов, разработанная нашим департаментом. Механика проекта состоит в том, что студенты сдают экзамен добровольно - по требованиям работодателей. В проекте участвует более ста московских вузов и 60 работодателей города. Задания формируются вузами совместно с рабочей группой работодателей, на сегодня охвачено более 40 специальностей. Экзамен состоит из двух этапов – теория и практика. Мы проводим его уже третий год. И если три года назад участвовало всего 390 студентов, то в этом году – уже более шести тысяч.

Суть программы в том, что, если студент сдает экзамен удачно, он получает возможность стажироваться в крупнейших профильных компаниях города или даже трудоустроиться. Нацелен проект на проверку знаний у студентов 3-4 курсов, и систему мы разработали таким образом, что, если есть у студента провалы в знаниях, или он не обладает какими-то навыками, ему в личный кабинет присылают онлайн-курс, чтобы устранить эти пробелы.

Кроме того, по итогу экзамена вузы видят, что именно студенты не знают системно, и могут корректировать свои программы. Таким образом, работодатели опосредованно влияют на образовательную систему и совершенствуют процесс обучения. В итоге выстраивается синергия работодателей, вузов и студентов с учетом потребностей всех участников диалога. В частности, для студентов – это потребность в трудоустройстве.

- И насколько успешно студенты справляются с испытанием?

- Пока очень малый процент сдает экзамены. Получается, что реальные навыки, которыми должен обладать студент, и то, чего работодатель ожидает от него на выходе из вуза, расходятся. То есть вузовская программа не соответствует этим ожиданиям. Цифры говорят сами за себя: из шести тысяч студентов, которые экзаменовались в этом году, только 280 прошли оба этапа. В связи с этим мы сейчас думаем о том, чтобы ввести этот механизм на постоянной основе.

- Вы говорите про 3-4 курсы. То есть работодатель не заинтересован, чтобы студенты шли в магистратуру? Они хотят забирать их раньше и уже дальше формировать "под себя"?

- Одно другому не мешает. Как правило, студенты уже с третьего курса думают о том, как и куда трудоустроиться. И мы понимаем, что, если студент на третьем курсе не трудоустроился или нигде не стажировался, потом у него будут проблемы с этим. Он может совмещать обучение и работу. Но на старших курсах ему уже надо применять свои знания на практике.

- Опыт вашего департамента может быть интересен и другим регионам?

- Конечно. Пока в проекте участвуют только московские вузы, но мы бы предложили внедрять эту практику и в рамках региональных программ.

- Олеся Юрьевна, на другой сессии интенсива вы говорили о предоставлении работодателям льготы по субсидированию на обучение их сотрудников в рамках среднего профессионального образования (СПО). Насколько востребована данная мера?

- Это было на проектировочной сессии "Трансформация систем непрерывного образования в парадигме коллаборации университетов и бизнеса". Несколько лет назад мы этот механизм с субсидиями внедряли, и до 75% компенсировали работодателям затраты на обучение их сотрудников в рамках среднего профессионального образования. Как раз во вторник правительство Москвы рассмотрит изменения в это постановление с точки зрения увеличения объема субсидирования до 95%.

И главный запрос работодателей, который был услышан, это расширить линейку не только в рамках СПО, но и добавить туда дополнительное профессиональное образование. То есть теперь мы субсидируем обучение сотрудников для работодателей и в рамках ДПО.

- Как вы оцениваете отклик региональных участников "Зимнего острова" на практики Департамента предпринимательства и инновационного развития, которые вы представили в Сочи?