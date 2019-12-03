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РИА Новости

В библиотеке иностранной литературы РФ будет создан центр китаеведения

13:47 03.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКниги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
Книги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы будет создан центр китаеведения, сообщил генеральный директор библиотеки Михаил Шепель.
По его словам, строительные работы начнутся в 2020 году после разрешения министерства культуры РФ.
"Создание Центра будет содействовать изучению китайского языка и развитию российско-китайского диалога культур, а также укреплению гуманитарного сотрудничества и распространению научных достижений двух стран", - отметил Шепель. По его словам, Центр будет создан, главным образом, для молодых людей, в том числе учащихся начальной и средней школы, студентов и молодых синологов, творческих работников и политиков, а также представителей деловых организаций, которые заинтересованы в китайской культуре и истории.
"Центр ориентирован также на китайцев, обучающихся или проживающих в России", - сказал Шепель.
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, которая была создана в 1921 году, является одной из крупнейших публичных и научных библиотек России.
Город Харбин
Вчера, 13:38Россия-Китай: Главное
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