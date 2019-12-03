В библиотеке иностранной литературы РФ будет создан центр китаеведения

МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы будет создан центр китаеведения, сообщил генеральный директор библиотеки Михаил Шепель.
По его словам, строительные работы начнутся в 2020 году после разрешения министерства культуры РФ.
"Создание Центра будет содействовать изучению китайского языка и развитию российско-китайского диалога культур, а также укреплению гуманитарного сотрудничества и распространению научных достижений двух стран", - отметил Шепель. По его словам, Центр будет создан, главным образом, для молодых людей, в том числе учащихся начальной и средней школы, студентов и молодых синологов, творческих работников и политиков, а также представителей деловых организаций, которые заинтересованы в китайской культуре и истории.
"Центр ориентирован также на китайцев, обучающихся или проживающих в России", - сказал Шепель.
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, которая была создана в 1921 году, является одной из крупнейших публичных и научных библиотек России.