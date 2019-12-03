В библиотеке иностранной литературы РФ будет создан центр китаеведения

"Создание Центра будет содействовать изучению китайского языка и развитию российско-китайского диалога культур, а также укреплению гуманитарного сотрудничества и распространению научных достижений двух стран", - отметил Шепель. По его словам, Центр будет создан, главным образом, для молодых людей, в том числе учащихся начальной и средней школы, студентов и молодых синологов, творческих работников и политиков, а также представителей деловых организаций, которые заинтересованы в китайской культуре и истории.