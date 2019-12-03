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РИА Новости

Глава поселения в Чувашии сложил полномочия после "пьяного" ДТП

13:41 03.12.2019 (обновлено: 15:21 03.12.2019)
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© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС на месте ДТП
Сотрудники ДПС на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Глава сельского поселения в Чувашии, попавший пьяным в ДТП на служебном автомобиле, выплатил штраф и ушел в отставку, сообщает прокуратура республики.
Авария произошла 16 октября на автодороге Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма. Глава Яншихово-Челлинского сельского поселения выехал на служебном автомобиле на встречную полосу и столкнулся с камазом. Как выяснилось, чиновник был пьян.
Скорая помощь
Вчера, 09:59
Рейсовый автобус попал в ДТП под Белгородом, есть пострадавшие
Против него возбудили уголовное дело о самоуправстве из-за использования автомобиля в личных целях, суд назначил ему штраф. Кроме того, глава поселения за свой счет отремонтировал поврежденную машину.
Прокуратура Красноармейского района внесла в адрес собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения представление о соответствии главы занимаемой должности, так как его и раньше привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.
"К моменту рассмотрения представления глава сельского поселения сложил свои полномочия", — подчеркивается в сообщении.
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