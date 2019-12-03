Глава поселения в Чувашии сложил полномочия после "пьяного" ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Глава сельского поселения в Глава сельского поселения в Чувашии , попавший пьяным в ДТП на служебном автомобиле, выплатил штраф и ушел в отставку, сообщает прокуратура республики.

Авария произошла 16 октября на автодороге Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма. Глава Яншихово-Челлинского сельского поселения выехал на служебном автомобиле на встречную полосу и столкнулся с камазом. Как выяснилось, чиновник был пьян.

Против него возбудили уголовное дело о самоуправстве из-за использования автомобиля в личных целях, суд назначил ему штраф. Кроме того, глава поселения за свой счет отремонтировал поврежденную машину.

Прокуратура Красноармейского района внесла в адрес собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения представление о соответствии главы занимаемой должности, так как его и раньше привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.