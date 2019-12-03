Писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии

ПРАГА, 3 дек – РИА Новости. Известному французскому писателю чешского происхождения 90-летнему Милану Кундере возвращено гражданство Чехии, сообщил во вторник журналистам посол республики в Париже Петр Друлак.

Милан Кундера эмигрировал из Чехословакии в связи с вводом в нее в 1968 году войск пяти соцстран во главе с СССР и с 1975 года проживает во Франции, в том же году был лишен гражданства родной страны. Является автором всемирно известных романов и повестей "Шутка", "Вальс на прощание", "Невыносимая легкость бытия" и ряда других, по некоторым из них созданы кинокартины с участием популярных голливудских актеров. В последние десятилетия пишет книги только на французском языке.

"Ранее писатель (Кундера) не хотел говорить на тему возвращения ему чешского гражданства. Сейчас они с супругой, видимо, подводят итоги жизни. Думаю, что у них есть ощущение чешской идентичности. Когда в прошлом году Париж посетил премьер Андрей Бабиш, господин Кундера и его супруга согласились принять его у себя дома. Разговор коснулся, в том числе, и темы возвращения гражданства, но какой-то конкретной реакции со стороны хозяев тогда не последовало", - рассказал чешский посол в Париже.

Позднее посол при встречах с Кундерой несколько раз возвращался к этой теме. По словам Друлака, былые обиды на свою страну, на некоторых представителей чешской культурной элиты у Кундеры, видимо, постепенно прошли. Большое влияние на писателя произвели и широкие чествования его 90-летия на родине. В итоге он согласился на возвращение чешского гражданства ему и его супруге.

"Милан Кундера не любит пафос и всяческие официальные мероприятия, поэтому церемония вручения мною документов о гражданстве писателю и его супруге была очень скромной, прошла в их парижской квартире. При этом, естественно, не было никаких государственных флагов и не играл гимн", - сказал посол.

Как отметил Друлак, возможно, теперь Кундера изменит отношение к переводам на чешский язык своих произведений, созданных в эмиграции. До сих пор они им были запрещены, в том числе, по причине выпуска нелегальных, плохо сделанных переводных текстов.