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РИА Новости

Президент Ирака начнет консультации по кандидатуре нового премьера

13:40 03.12.2019
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© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
© AP Photo / ANJA NIEDRINGHAUS
ДАМАСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех начинает во вторник консультации с ведущими политическими силами о назначении нового премьер-министра страны после отставки с этого поста Аделя Абд аль-Махди, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в руководстве страны.
В воскресенье палата представителей (парламент) Ирака согласилась принять прошение об отставке Абд аль-Махди, заявившего, что этот шаг необходим для урегулирования кризиса в стране. Президент должен предложить кандидатуру нового премьер-министра после отставки в течение 15 дней.
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"Президент Салех начнет во вторник первые консультации с политическими блоками и лидерами… о выдвижении кандидатуры нового главы правительства", - заявил источник, отметив, что "эта задача будет не менее сложной, чем задача убедить улицу в необходимости остановить демонстрации".
Источник также указал, что с момента заявления Абд аль-Махди о согласии уйти в отставку было предложено много кандидатур в качестве его возможного преемника, в их числе близкий соратник духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани – Али Шукри и экс-министр здравоохранения Салех аль-Хаснауи, а также кандидаты, не имеющие известности в политических кругах, поскольку "момент требует" назначения человека, который может не иметь достаточного опыта "с тем, чтобы в первую очередь ответить на требования улицы".
Не менее сложной представляется задача найти в качестве кандидата фигуру, "равноудаленную от американцев и иранцев", отметил источник.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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