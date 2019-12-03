Президент Ирака начнет консультации по кандидатуре нового премьера

ДАМАСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Ирака Президент Ирака Бархам Салех начинает во вторник консультации с ведущими политическими силами о назначении нового премьер-министра страны после отставки с этого поста Аделя Абд аль-Махди, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в руководстве страны.

В воскресенье палата представителей (парламент) Ирака согласилась принять прошение об отставке Абд аль-Махди, заявившего, что этот шаг необходим для урегулирования кризиса в стране. Президент должен предложить кандидатуру нового премьер-министра после отставки в течение 15 дней.

"Президент Салех начнет во вторник первые консультации с политическими блоками и лидерами… о выдвижении кандидатуры нового главы правительства", - заявил источник, отметив, что "эта задача будет не менее сложной, чем задача убедить улицу в необходимости остановить демонстрации".

Источник также указал, что с момента заявления Абд аль-Махди о согласии уйти в отставку было предложено много кандидатур в качестве его возможного преемника, в их числе близкий соратник духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани – Али Шукри и экс-министр здравоохранения Салех аль-Хаснауи, а также кандидаты, не имеющие известности в политических кругах, поскольку "момент требует" назначения человека, который может не иметь достаточного опыта "с тем, чтобы в первую очередь ответить на требования улицы".

Не менее сложной представляется задача найти в качестве кандидата фигуру, "равноудаленную от американцев и иранцев", отметил источник.