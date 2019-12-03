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РИА Новости

МГУ открыл в Харбине центр по работе с одаренными детьми

13:38 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова открыл в Харбине учебный центр по работе с одаренными детьми.
Научно-методический семинар по вопросам преподавания русского языка и литературы прошел в школах Китая 1-2 декабря. Мероприятие было организовано МГУ совместно с культурно-образовательным центром этнопарка "Усадьба Волга" и Хэйлунзянцским университетом, при поддержке совместного центра повышения квалификации преподавателей и учителей русского языка МГУ и Пекинского педагогического университета. В семинаре приняли участие около 250 человек. Среди них преподаватели и учителя русского языка вузов и школ провинции Хэйлунцзян, магистры и аспиранты китайских вузов, выбравшие русский язык своей специальностью.
Участники семинара обсудили особенности преподавания русского языка и литературы в китайских школах, вопросы сотрудничества российских и китайских учебных заведений, создание совместных программ по подготовке китайских школьников к поступлению в российские вузы, проблемы культурно-языковой адаптации китайских студентов в России.
Педагоги Московского университета провели открытые уроки, мастер-классы и экспресс-курс повышения квалификации для китайских учителей русского языка.
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваХарбин
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