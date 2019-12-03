В Карелии не выявили превышения вредных веществ после гибели птиц

Отмечается, что возможной причиной появления снега желтого оттенка, по информации представителей "Сегежского ЦБК", является выброс паров с содержанием железа. При этом отмечается, что содержание железа в конденсате не представляет опасности для здоровья.

"Причиной гибели птиц стало повышенное содержание поваренной соли: нормой считается 0,35%, в исследуемых образцах обнаружилось 0,5%. Такое превышение для любых видов птиц является смертельным. Также у трех из восьми птиц обнаружен орнитоз", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывало массовую гибель птиц с выбросами целлюлозно-бумажного комбината. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и карельское управление Роспотребнадзора организовали проверки местного ЦБК. Также доследственную проверку организовало республиканское следственное управление. Сообщалось, что специалисты Россельхознадзора выявили у птиц ДНК возбудителя орнитоза. По результатам исследований минсельхоза, у погибших голубей зафиксировано повышенное содержание поваренной соли в печени. Предположительно, птицы отравились хлоридом натрия – это основной компонент обычной поваренной соли, вероятно, он содержался в антигололедных реагентах. Сообщалось, что на основании данных лабораторных исследований и проведенных проверок взаимосвязи между гибелью птиц и работой Сегежского ЦБК не установлено.