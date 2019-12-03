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РИА Новости

В Карелии не выявили превышения вредных веществ после гибели птиц

13:37 03.12.2019 (обновлено: 13:39 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСиницы
Синицы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Синицы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, воде и почве после массовой гибели птиц в городе Сегежа в Карелии не выявлено, сообщает правительство республики.
Отмечается, что были представлены результаты исследований проб воздуха, воды, почвы, снега, воды из системы водоснабжения города, проведенных управлением Роспотребнадзора.
"Исследование проб воздуха проводилось по следующим показателям: фтористый водород, азота диоксид, азота оксид, сероводород, серы диоксид, взвешенные вещества, метилмеркаптан, сажа, оксид углерода. Превышения предельно-допустимых концентраций ни в одной из проб не выявлено. Также не выявлено загрязнения почвы токсичными элементами и нефтепродуктами. Содержание радионуклидов в пробах снега соответствует радиационной безопасности", - отмечается на странице сообщества правительства Карелии в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что возможной причиной появления снега желтого оттенка, по информации представителей "Сегежского ЦБК", является выброс паров с содержанием железа. При этом отмечается, что содержание железа в конденсате не представляет опасности для здоровья.
Беркут. Архивное фото
1 августа, 06:31РИА Наука
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"Причиной гибели птиц стало повышенное содержание поваренной соли: нормой считается 0,35%, в исследуемых образцах обнаружилось 0,5%. Такое превышение для любых видов птиц является смертельным. Также у трех из восьми птиц обнаружен орнитоз", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях жители карельского города Сегежа опубликовали несколько снимков с мертвыми птицами. Местное население связывало массовую гибель птиц с выбросами целлюлозно-бумажного комбината. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и карельское управление Роспотребнадзора организовали проверки местного ЦБК. Также доследственную проверку организовало республиканское следственное управление. Сообщалось, что специалисты Россельхознадзора выявили у птиц ДНК возбудителя орнитоза. По результатам исследований минсельхоза, у погибших голубей зафиксировано повышенное содержание поваренной соли в печени. Предположительно, птицы отравились хлоридом натрия – это основной компонент обычной поваренной соли, вероятно, он содержался в антигололедных реагентах. Сообщалось, что на основании данных лабораторных исследований и проведенных проверок взаимосвязи между гибелью птиц и работой Сегежского ЦБК не установлено.
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