Депутаты Госдумы почтили минутой молчания подвиг неизвестного солдата

День неизвестного солдата - памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.