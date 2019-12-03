Депутаты Госдумы почтили минутой молчания подвиг неизвестного солдата

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник стоя почтили минутой молчания подвиг неизвестного солдата.
"Сегодня день неизвестного солдата. Давайте мы с вами вспомним тех, имя чье неизвестно, но подвиг которых мы чтим. Давайте помянем их", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
После слов спикера Госдумы депутаты встали и почтили память минутой молчания.
День неизвестного солдата - памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
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