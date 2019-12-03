В Нижегородской области ребенок умер в вырытом им тоннеле в сугробе

"С целью установления причин смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК не исключают, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.