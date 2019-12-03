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РИА Новости

В Нижегородской области ребенок умер в вырытом им тоннеле в сугробе

13:21 03.12.2019 (обновлено: 16:36 03.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Десятилетний мальчик провалился в вырытый им тоннель в сугробе и погиб, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, днем 2 декабря два соседских мальчика гуляли на улице Чкалова в городе Перевоз рядом со своими домами. В ходе игры они лопатами сгребали снег, строили горку и делали в ней проходы. Затем одного из детей забрали родители, и он уехал вместе с ними. Возвратившись, они увидели, что соседский мальчик находится в сооруженном детьми сугробе. Достав его, взрослые вызвали на место скорую помощь. Врачи пытались реанимировать ребенка, однако он скончался.
"С целью установления причин смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК не исключают, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что семья, в которой воспитывался погибший мальчик, полная, благополучная, на учетах не состоит.
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Следственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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