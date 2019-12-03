Бюджет Воронежской области на 2020 год приняли в первом чтении

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской облдумы приняли в первом чтении бюджет региона на 2020 год с доходами в 123,6 миллиарда рублей и расходами в 124,2 миллиарда рублей, сообщает во вторник заксобрание.

Закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был принят 3 декабря в первом чтении на заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов

Эффективный бюджет

"Бюджет 2020 года – выверенный и максимально сбалансированный документ. При его формировании особое внимание уделялось повышению эффективности бюджетных расходов и концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений государственной политики, в том числе на решение задач, обозначенных в указах президента Российской Федерации Владимир Путина", – сказал Нетесов.

Он отметил, что в ходе нулевых чтений бюджета были учтены поправки от депутатов регионального парламента. В частности, это дополнительные средства на здравоохранение, реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Часть этих поправок уже внесена в документ, который приняли во вторник депутаты.

"В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 миллиарда 644 миллиона рублей, расходы – 124 миллиарда 219 миллионов рублей. Дефицит составляет около 574 миллиона рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете", - говорится в сообщении заксобрания.

Как и прежде, наиболее весомыми доходными источниками для областной казны остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые составляют почти 62% собственных доходов, или более 54 миллиардов рублей. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 миллиарда рублей. Как отмечает заксобрание, в бюджете следующего года заложено и беспрецедентное поступление федеральных средств. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36 миллиардов 345 миллионов рублей.

"Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев", – отметил Нетесов.

Объемы бюджетных ассигнований на следующие три года спланированы также с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат разным категориям бюджетников, а также доведения уровня оплаты труда работников противопожарной службы области в 2020 году до 32 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в процессе бюджетной росписи были учтены в полном объеме средства на реализацию национальных проектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными в поручениях президента РФ.

Рост финансирования программ

"Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно", – пояснил Нетесов.

Так, расходы государственной программы "Развитие здравоохранения" запланированы в объеме более 28,1 миллиарда рублей, что почти на 7,5 миллиарда больше, чем в текущем году. На развитие системы образования в регионе в 2020 году будет направлено 27,8 миллиарда рублей, что более чем на 1,2 миллиарда рублей больше уровня текущего года. По госпрограмме "Социальная поддержка граждан" также наблюдается существенный рост расходов – с 15,8 миллиарда рублей в 2019 году до 17,9 миллиарда в 2020 году.

Расходы регионального бюджета на реализацию программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области" вырастут с 782 миллиона рублей в текущем году до более чем 977 миллионов рублей в 2020 году. Расходы на реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" в 2020 году составят более 1,3 миллиарда рублей, что на 225 миллионов выше уровня текущего года.

На развитие культуры и туризма в регионе в 2020 году направят почти 2,7 миллиарда рублей. Это почти на 700 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. На реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2020 год планируется выделить почти 2 миллиарда рублей (на 340 миллионов рублей больше, чем в 2019).

На государственную программу "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" в областном бюджете 2020 года предусмотрено более 9,7 миллиарда рублей (в текущем году – 6,2 миллиарда).