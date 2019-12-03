Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп

"Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Эрдоганом). Он - хороший член НАТО или будет им... Тема членства будет обсуждаться участниками альянса", - сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.