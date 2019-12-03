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РИА Новости

Участники НАТО обсудят тему членства Турции в альянсе, заявил Трамп

13:08 03.12.2019 (обновлено: 13:51 03.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вопрос членства Турции в НАТО будет обсуждаться странами-членами альянса, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Эрдоганом). Он - хороший член НАТО или будет им... Тема членства будет обсуждаться участниками альянса", - сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне.
По его словам, у США и Турции были примеры удачного партнерства.
"У нас был хороший опыт совместной работы во время операции (по устранению Аль-Багдади). У нас хорошие отношения с Турцией. Турция - надежный партнер", - сказал Трамп.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Вчера, 13:41Сказано в эфире
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Саммит НАТО в ЛондонеЛондонСШАДональд ТрампНАТОТурцияВ мире
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