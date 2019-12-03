В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана про НАТО и Россию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Отношения разных стран с РФ никогда не были препятствием для развития партнерства с другими государствами и объединениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о НАТО и России.
Ранее турецкий лидер заявил, что РФ является одним из основных партнеров Турции, но отношения с ней не являются альтернативой отношениям с союзниками по НАТО.
"Многоплановые, дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими отношений партнерства в других направлениях. Об этом никогда не было и не могло идти речи, поэтому все страны суверенны, все естественно, в первую очередь, заботятся о своих собственных интересах, то же самое делает и Россия, и ищет сотрудничество там, где оно действительно возможно и взаимовыгодно", - сказал Песков журналистам.