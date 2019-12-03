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РИА Новости

Пресс-конференция руководителя ФМБА Владимира Уйба

13:05 03.12.2019
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9 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира УЙБА
в формате видеомоста Москва – Архангельск – Валдай – Владивосток – Екатеринбург – Красноярск – Нижний Новгород – Новосибирск – Озёрск – Омск – Ростов-на-Дону – Ялта.

В рамках мероприятия речь пойдет о модернизации первичного звена здравоохранения, борьбе с онкологическими заболеваниями, достижениях науки в области космической, спортивной, ядерной медицины, а также о вакцинации от аллергии и об уникальных операциях.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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