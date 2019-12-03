Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
2019-12-03T13:00+0300
https://ria.ru/20191203/1561903185.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/144875/92/1448759259_0:103:2000:1228_1036x0_80_0_0_59a1af6e6548345a8aa586e01fb43b26.jpg
РИА Новости

В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"

13:00 03.12.2019
9
© Fotolia / bdavid32Игра на фортепиано
Игра на фортепиано
© Fotolia / bdavid32
ОМСК, 3 дек – РИА Новости. Поставки пианино начались в Омскую область в рамках национального проекта "Культура", первые два инструмента уже поступили в детские школы искусств №1 и №2 Омска, сообщает во вторник минкультуры региона.
В рамках национального проекта "Культура" в Прииртышье до Нового года поступит 50 таких музыкальных инструментов. Следующая большая партия придет в регион уже до конца этой недели.
Губернатор Омской области Александр Бурков
Вчера, 05:44Омская область
Показатели нацпроектов в Омской области достигаются, заявил губернатор
"Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами – одно из важнейших направлений национального проекта "Культура". Ни для кого не секрет, что проблема обновления парков инструментов назрела давно. По решению президента Владимира Путина с этого года в регионы России, в том числе и в Омскую область, начались масштабные поставки музыкальных инструментов", - сказал министр культуры области Юрий Трофимов.
Он отметил, что в этом году Омская область получила инструменты напрямую, со следующего года в рамках нацпроекта на оснащение школ искусств в Омске и районах будут выделяться средства из федерального бюджета. С учетом областного софинансирования сумма в следующем году составит 57 миллионов рублей. До конца 2024 года в регионе обновят парк музыкальных инструментов и оборудования всех 69 образовательных организаций.
Омск
29 ноября, 11:12Омская область
Омские чиновники прошли обучение в рамках проекта "Цифровая экономика"
Директор детской школы искусств №2 Наталья Пшикова, в свою очередь, отметила, что учреждение получило новый и очень хороший инструмент отечественного производства. В 2020 году школа станет одной из площадок Дельфийских Игр, поэтому новое пианино пришлось как нельзя кстати.
В минкультуры региона отметили, что нацпроект "Культура" позволяет не только оснастить детские школы искусств, но и восстановить отечественное производство инструментов. Так, изготовителем для Омской области является фабрика "Тульская гармонь", стоимость одного пианино – 370 тысяч рублей. Инструменты на фабрике собирают из комплектующих чешской компании Petroff.
Томограф
22 ноября, 14:17Омская область
В омский онкологический диспансер поступил современный томограф
000000
Обсудить 0
Омская областьОмская областьОмскРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Кошка по кличке Лил Баб
Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил информационные возможности приемных "Единой России"
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек
Мусор в лесу
В Ленобласти ликвидировано 979 несанкционированных свалок
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Прокуратура
В Челябинской области пенсионерку осудили за сбыт героина
Сейсмограф
На северо-западе Азербайджана произошло землетрясение
Скорая помощь
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме под Белгородом
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
Президент США Дональд Трамп
Импичмент нанесет ущерб США, заявил Трамп
Полиция
В полиции назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Новый год в Крыму
Стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала на 8,3%
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды
Обстановка в Лондоне
Полиция назвала имя второй жертвы нападения у Лондонского моста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома под Белгородом нашли тело погибшего
Лента новостейМолния