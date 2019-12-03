В Омскую область поступили два пианино в рамках нацпроекта "Культура"

ОМСК, 3 дек – РИА Новости. Поставки пианино начались в Поставки пианино начались в Омскую область в рамках национального проекта "Культура", первые два инструмента уже поступили в детские школы искусств №1 и №2 Омска, сообщает во вторник минкультуры региона.

В рамках национального проекта "Культура" в Прииртышье до Нового года поступит 50 таких музыкальных инструментов. Следующая большая партия придет в регион уже до конца этой недели.

"Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами – одно из важнейших направлений национального проекта "Культура". Ни для кого не секрет, что проблема обновления парков инструментов назрела давно. По решению президента Владимира Путина с этого года в регионы России, в том числе и в Омскую область, начались масштабные поставки музыкальных инструментов", - сказал министр культуры области Юрий Трофимов.

Он отметил, что в этом году Омская область получила инструменты напрямую, со следующего года в рамках нацпроекта на оснащение школ искусств в Омске и районах будут выделяться средства из федерального бюджета. С учетом областного софинансирования сумма в следующем году составит 57 миллионов рублей. До конца 2024 года в регионе обновят парк музыкальных инструментов и оборудования всех 69 образовательных организаций.

Директор детской школы искусств №2 Наталья Пшикова, в свою очередь, отметила, что учреждение получило новый и очень хороший инструмент отечественного производства. В 2020 году школа станет одной из площадок Дельфийских Игр, поэтому новое пианино пришлось как нельзя кстати.