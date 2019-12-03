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РИА Новости

Песков заявил, что в Кремле наблюдают за происходящим в НАТО

12:57 03.12.2019 (обновлено: 13:34 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Кремле наблюдают за происходящим в НАТО, но считают не своим вопросом комментировать мнения об "отмирании" каких-то частей этого альянса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 11:19
НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
В Лондоне 3-4 декабря состоится встреча лидеров стран НАТО. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Кроме того, источники CNN в Пентагоне сообщили, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить выплаты в бюджет альянса.
"Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности Российской Федерации. Давайте не забывать, что этот альянс - это продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась", - рассказал Песков.
Однако альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, по словам Пескова, "ничего другого, по идее, нести не может".
"В этом плане, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит внутри альянса. А что касается отмирания частей тела или неотмирания, то это не наш вопрос", - ответил Песков на вопрос о том, свидетельствуют ли действия США и заявления лидера Франции о сдвигах внутри альянса.
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Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОДмитрий ПесковФранцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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