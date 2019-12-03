Песков заявил, что в Кремле наблюдают за происходящим в НАТО

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Кремле наблюдают за происходящим в В Кремле наблюдают за происходящим в НАТО , но считают не своим вопросом комментировать мнения об "отмирании" каких-то частей этого альянса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Лондоне 3-4 декабря состоится встреча лидеров стран НАТО. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Кроме того, источники CNN в Пентагоне сообщили, что администрация президента Дональда Трампа намерена сократить выплаты в бюджет альянса.

"Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности Российской Федерации. Давайте не забывать, что этот альянс - это продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась", - рассказал Песков.

Однако альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, по словам Пескова, "ничего другого, по идее, нести не может".