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РИА Новости

Песков: дискуссий о возвращении графы "национальность" не ведется

12:50 03.12.2019 (обновлено: 12:55 03.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о возвращении в паспорта россиян графы "национальность" не принималось, особых дискуссий на эту тему нет.
"Что касается пластиковых паспортов - там нечего комментировать. Никаких решений на этот счет не принималось. Насколько я знаю, таких дискуссий не ведется в прикладном плане... Сейчас я не могу сказать по этой инициативе - получит она какое-то продолжение в прикладном плане или не получит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать инициативу ЛДПР ввести в России пластиковые паспорта с графой "национальность".
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ЛДПРДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
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