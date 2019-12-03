Песков: дискуссий о возвращении графы "национальность" не ведется

"Что касается пластиковых паспортов - там нечего комментировать. Никаких решений на этот счет не принималось. Насколько я знаю, таких дискуссий не ведется в прикладном плане... Сейчас я не могу сказать по этой инициативе - получит она какое-то продолжение в прикладном плане или не получит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать инициативу ЛДПР ввести в России пластиковые паспорта с графой "национальность".