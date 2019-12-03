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РИА Новости

СК проведет проверку после исчезновения 17-летней девочки на Кубани

12:40 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Красноармейском районе Кубани по факту исчезновения 17-летней девочки, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, утром в понедельник девочка ушла из дома в станице Чебургольской Красноармейского района Кубани и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
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"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на вид пропавшей 16-17 лет, ее рост 170-175 сантиметров. Она худощавого телосложения с длинными черными волосами. В момент исчезновения она была одета в пуховик защитного цвета до колен с капюшоном, шапку синего цвета с желто-розовыми полосками, кофту темного цвета, ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак песочного цвета и спортивную сумку оранжевого цвета.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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