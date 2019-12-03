СК проведет проверку после исчезновения 17-летней девочки на Кубани

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Красноармейском районе Кубани по факту исчезновения 17-летней девочки, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, утром в понедельник девочка ушла из дома в станице Чебургольской Красноармейского района Кубани и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
"Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на вид пропавшей 16-17 лет, ее рост 170-175 сантиметров. Она худощавого телосложения с длинными черными волосами. В момент исчезновения она была одета в пуховик защитного цвета до колен с капюшоном, шапку синего цвета с желто-розовыми полосками, кофту темного цвета, ботинки черного цвета. При себе имела рюкзак песочного цвета и спортивную сумку оранжевого цвета.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.