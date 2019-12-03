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РИА Новости

Роскомнадзор: штрафы будут мотивировать локализовывать данные россиян

12:28 03.12.2019
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© РИА НовостиИнтернет-сайт
Интернет-сайт
© РИА Новости
Интернет-сайт. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Введенные штрафы будут мотивировать иностранные компании локализовывать данные россиян, заявил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
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По словам Субботина, он положительно оценивает принятие этого закона и считает, что документ позволит снизить число нарушений иностранными компаниями.
"Любое ужесточение законодательства, повышение штрафов административных должно способствовать повышению эффективности взаимодействия стран с компаниями, которые работают на российском рынке, побуждать их вести конструктивную деятельность, соблюдать российские законы", - сказал он.
Ранее авторы законопроекта отмечали, что неисполнение обязанности локализовывать базы с персональными данными создает угрозу безопасности граждан и функционированию критической информационной инфраструктуры и препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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