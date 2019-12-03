Кузнецова поддержала закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поддержала новый закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры. Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.
"Это отлично! Помню, как мне приходилось объяснять заведующей, что если я повезу Машу в один детсад, Дашу в другой, а Ваню в третий, то домой можно не возвращаться, а сразу ехать их забирать... Позже в различных регионах России на личных приемах я слышала этот вопрос. Нужны были федеральные решения. Теперь этот вопрос урегулирован. Дело за исполнением", - написала Кузнецова в своем официальном аккаунте в Facebook.