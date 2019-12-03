У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья на севере Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 8.46 по времени UTC (11.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к западу от города Арика в Чили. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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