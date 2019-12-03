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РИА Новости

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

12:16 03.12.2019
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкЖилые дома в Вальпараисо
Жилые дома в Вальпараисо
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья на севере Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 8.46 по времени UTC (11.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к западу от города Арика в Чили. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф. Архивное фото
2 декабря, 08:37
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