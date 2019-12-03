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РИА Новости

Зюганов хочет обсудить с Путиным "ремонт" избирательной системы

12:13 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает встречи с президентом РФ, где будут обсуждаться предложения по "ремонту избирательной системы" в РФ.
"Мы подготовили предложения наших союзников и друзей для президента по ремонту избирательной системы. Последние переговоры и встречи показали, что в ближайшее время он проведет такую встречу, где мы рассмотрим наши предложения", - сказал Зюганов журналистам.
Он также сообщил, что хочет предложить председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям думских фракций встретиться и обсудить все эти предложения.
В сентябре состоялась встреча Путина с Зюгановым, в ходе которой глава государства заявил, что политическая система - живой организм, нужно смотреть, как инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы сделать систему эффективнее, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.
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Ранее Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборах. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
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Геннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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