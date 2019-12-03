Зюганов хочет обсудить с Путиным "ремонт" избирательной системы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает встречи с президентом РФ, где будут обсуждаться предложения по "ремонту избирательной системы" в РФ.

"Мы подготовили предложения наших союзников и друзей для президента по ремонту избирательной системы. Последние переговоры и встречи показали, что в ближайшее время он проведет такую встречу, где мы рассмотрим наши предложения", - сказал Зюганов журналистам.

Он также сообщил, что хочет предложить председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям думских фракций встретиться и обсудить все эти предложения.

В сентябре состоялась встреча Путина с Зюгановым, в ходе которой глава государства заявил, что политическая система - живой организм, нужно смотреть, как инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы сделать систему эффективнее, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.