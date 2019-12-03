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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-03T12:10+0300
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РИА Новости

Более 200 москвичей приняли участие в первой акции "Ночь на заводе"

12:10 03.12.2019
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© Радио Sputnik Кирилл БакеевЗакат над Москвой. Вид на с Новоарбатского моста
Закат над Москвой. Вид на с Новоарбатского моста
© Радио Sputnik Кирилл Бакеев
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Акция "Ночь на заводе" впервые прошла в столице 27-29 ноября в рамках городского проекта "Открой#Моспром"; за три дня экскурсии на предприятия в темное время суток посетили более 200 горожан, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Акция "Ночь на заводе" состоялась в рамках городского проекта "Открой#Моспром", который в этом году прошел в столице в четвертый раз. Для москвичей было организовано шесть ночных экскурсий. Всего же в ноябрьском этапе "Открой#Моспром" приняли участие более 2,5 тысяч горожан и было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы", – сказал Ефимов.
В рамках акции свои двери для посетителей поздним вечером распахнули крупнейшие московские производители напитков – Coca-Cola HBC Россия и "Очаково". На заводе Coca-Cola гости смогли посмотреть как производят популярную газировку, а также принять участие в виртуальной экскурсии по предприятию при помощи VR-очков. На комбинате "Очаково" экскурсанты
посетили цеха, а также познакомились с технологиями изготовления традиционных русских напитков, посетив историческую экспозицию, расположенную на предприятии.
Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
2 декабря, 13:24Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва в течение года провела 340 экскурсий на промпредприятия
"Для нас "Ночь на заводе" – новый формат знакомства москвичей с предприятиями города. Московская промышленность – это настоящий живой организм, который работает и днем, и ночью, не прерываясь на обед или сон. Секреты ночного производства мы постарались приоткрыть с помощью нашей пилотной акции. Думаю, ночные экскурсии мы будем проводить и в рамках следующих этапов нашего проекта "Открой#Моспром" в 2020 году", – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
За 2019 год в проекте "Открой#Моспром" приняли участие более 8 тысяч горожан, было проведено свыше 340 экскурсий на промышленные предприятия Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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