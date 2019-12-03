Более 200 москвичей приняли участие в первой акции "Ночь на заводе"

Закат над Москвой. Вид на с Новоарбатского моста

© Радио Sputnik Кирилл Бакеев Закат над Москвой. Вид на с Новоарбатского моста

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Акция "Ночь на заводе" впервые прошла в столице 27-29 ноября в рамках городского проекта "Открой#Моспром"; за три дня экскурсии на предприятия в темное время суток посетили более 200 горожан, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Акция "Ночь на заводе" состоялась в рамках городского проекта "Открой#Моспром", который в этом году прошел в столице в четвертый раз. Для москвичей было организовано шесть ночных экскурсий. Всего же в ноябрьском этапе "Открой#Моспром" приняли участие более 2,5 тысяч горожан и было проведено 110 экскурсий на промышленные предприятия Москвы", – сказал Ефимов.

В рамках акции свои двери для посетителей поздним вечером распахнули крупнейшие московские производители напитков – Coca-Cola HBC Россия и "Очаково". На заводе Coca-Cola гости смогли посмотреть как производят популярную газировку, а также принять участие в виртуальной экскурсии по предприятию при помощи VR-очков. На комбинате "Очаково" экскурсанты

посетили цеха, а также познакомились с технологиями изготовления традиционных русских напитков, посетив историческую экспозицию, расположенную на предприятии.

"Для нас "Ночь на заводе" – новый формат знакомства москвичей с предприятиями города. Московская промышленность – это настоящий живой организм, который работает и днем, и ночью, не прерываясь на обед или сон. Секреты ночного производства мы постарались приоткрыть с помощью нашей пилотной акции. Думаю, ночные экскурсии мы будем проводить и в рамках следующих этапов нашего проекта "Открой#Моспром" в 2020 году", – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров