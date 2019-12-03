В Уфе два человека пострадали при пожаре на тепловозе

По данным ведомства, в 12.23 (10.23 мск) спасателям поступило сообщение о горении тепловоза в здании депо на улице Путейская Орджоникидзевского района города Уфы.

"По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение тепловоза в здании железнодорожного депо и обшивки стены здания. В 12.53 (10.53 мск) пожар на тепловозе локализован на площади 70 квадратных метров, в 13.30 (11.30 мск) локализован пожар на обшивке стены здания депо на площади 50 "квадратов". Имеются сведения о двух пострадавших мужчинах, которые доставлены для осмотра в больницу", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.