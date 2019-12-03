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РИА Новости

В Уфе два человека пострадали при пожаре на тепловозе

12:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 3 дек - РИА Новости. Врачи скорой помощи доставили в больницу для осмотра двух мужчин, пострадавших при пожаре в железнодорожном депо Уфы, где горел тепловоз, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в 12.23 (10.23 мск) спасателям поступило сообщение о горении тепловоза в здании депо на улице Путейская Орджоникидзевского района города Уфы.
"По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение тепловоза в здании железнодорожного депо и обшивки стены здания. В 12.53 (10.53 мск) пожар на тепловозе локализован на площади 70 квадратных метров, в 13.30 (11.30 мск) локализован пожар на обшивке стены здания депо на площади 50 "квадратов". Имеются сведения о двух пострадавших мужчинах, которые доставлены для осмотра в больницу", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что к тушению возгорания привлечены от МЧС России 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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Республика БашкортостанМЧС РФУфаРоссияПроисшествия
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