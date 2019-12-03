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РИА Новости

Посол Дании рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу в страну

12:17 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей СубботинЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген
© РИА Новости / Сергей Субботин
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гражданин России может получить шенгенскую визу в Данию менее чем за 10 дней, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Карстен Сендергорд.
"Если с документами все в порядке, можно получить визу менее чем за 10 дней", — сказал он в ответ на вопрос, сложно ли гражданину РФ получить шенген в Данию.
Он также отметил, что максимальный срок визы, на которую может рассчитывать российский турист, обратившийся в визовый центр Дании — один год.
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