Посол Дании рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу в страну

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гражданин России может получить шенгенскую визу в Данию менее чем за 10 дней, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Карстен Сендергорд.
"Если с документами все в порядке, можно получить визу менее чем за 10 дней", — сказал он в ответ на вопрос, сложно ли гражданину РФ получить шенген в Данию.
Он также отметил, что максимальный срок визы, на которую может рассчитывать российский турист, обратившийся в визовый центр Дании — один год.
19 августа, 08:00ТуризмМультивизы по новым правилам: что меняется в странах Шенгена