Посол Дании рассказал, как россиянам получить шенгенскую визу в страну

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гражданин России может получить шенгенскую визу в Данию менее чем за 10 дней, заявил в интервью РИА Новости посол скандинавской страны в Москве Карстен Сендергорд.

"Если с документами все в порядке, можно получить визу менее чем за 10 дней", — сказал он в ответ на вопрос, сложно ли гражданину РФ получить шенген в Данию.